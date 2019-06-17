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羅致光：輸入勞工須考慮行業

2019-06-17 列印
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　　勞福局局長羅致光（見圖）在網誌說，解決勞工短缺問題應多管齊下，包括改善勞工待遇、增加幼兒服務以釋放婦女勞動力，以及透過加強勞工處、僱員再培訓局、社會福利署及非政府機構的工作和協作，協助年長人士就業或再就業，這些工作都不能一蹴即至。羅致光指出，加強釋放本港的勞動力，特別是婦女，有需要加強幼兒服務，持續改善託兒服務，才能容讓婦女在發展個人事業有平等機會。

　　羅致光又指，政府須積極考慮是否可容許或擴大個別行業輸入勞工，但同時需考慮透過應用科技減低人手要求，亦要解決輸入勞工帶來的額外住屋需求，本地勞工待遇得到的保證，防止輸入勞工受到剝削，處理外勞訓練及相關法或規例要求等。



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