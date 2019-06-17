市區老化問題嚴重 韋志成倡「固本培元」

今季「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」的投票正進行得如火如荼，不過這也正正帶出一個問題: 何謂最受歡迎？ 就以當前的投票形勢來看，「最受歡迎馬匹」及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」應會落在「美麗傳承」及「雲絲仙子」身上，反而最令人感到興趣的就是「最受歡迎騎師」選舉。其實以往這個獎項大多時候都是由當屆香港冠軍騎師奪得。做得最受歡迎除了本身成績要夠穩定、戰意要夠鮮明及陣上發揮較少為人詬病外，也要心得民心。 潘頓今季成績理想，應可順利第三度摘下冠軍騎師寶座，本身亦是多匹名駒的主任騎師，雖然他在處理某些熱門的發揮上備受批評，不過他的勝出率仍高達兩成四，乃...

2019-06-17