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市區老化問題嚴重 韋志成倡「固本培元」

2019-06-17 列印
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　　早前再獲委任為市建局行政總監的韋志成（見圖），指出現時市區重建的最大挑戰是在於業主欠定期維修的意識，也不建立維修儲備的文化。他表示，現時市區老化問題日益嚴重，市建局未來將投放更多資源推動樓宇復修，以減輕未來市區重建的壓力。

　　韋志成昨於網誌提及，對再度獲委任表示十分榮幸。他指出，過去市區重建的著眼點，為「拆為先」，但現時樓宇老化問題嚴峻，應調整處理次序為「拆、改、留」，先透過樓宇復修，為老化的舊區「固本培元」，再配合重建發展和保育活化，以改善舊區的整體社區設施和生活環境。

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