﻿非指整個示威活動 一哥澄清暴動說法 僅針對施襲者

特首林鄭月娥就修訂《逃犯條例》一事致歉之後，警務處處長盧偉聰昨晚指出，至今拘捕五名人士涉與暴動有關，他並澄清上周三所指的「暴動」，是立法會外有部份示威者以磚頭、鐵馬及鐵枝襲擊警員，並非指當日整個公眾活動的人士參與暴動，着市民不用擔心被檢控。昨晚仍有數以百計示威者留守龍和道，他們提出撤回修例、林鄭下台、釋放被捕示威者及收回暴動的定性。



警務處處長盧偉聰昨晚召開記者會，指近日市民多次大規模遊行活動，均和平及理性地表達意見，警方表示尊重，同時會繼續協助市民和平有序地遊行。他澄清上周三發生的暴動，是指當日下午三時許在立法會外有部份示威者，以磚頭、鐵枝及鐵馬襲擊警員的行為，涉嫌干犯暴動罪，而並非指當日整個公眾活動人士參與暴動。



盧偉聰稱︰「當日大部份參與活動人士為和平示威，佢哋唔需要擔心干犯暴動罪。」故當日沒有參加暴力行為者，毋須擔心。至今警方共拘捕十五人，其中五人疑涉暴動罪行。警方當日在周邊地方拘捕十七人，他們涉忘帶身份證、遊蕩及藏有工具可作非法用途等。



至今五人涉暴動



他稱，檢控暴動罪的門檻十分高，警方除了要搜集足夠證據外，還要徵詢律政司意見後，才能向相關人士作出檢控。在示威活動中，警方接獲三十四宗針對警員的投訴，包括使用武力投訴，警隊有既定投訴機制處理，調查後會檢討並作改善。



民陣回應，不接受盧的解釋，強調他應撤回當日「暴動」的定性。昨晚仍有數以百計示威者留守龍和道，聚集人數愈來愈多，他們提出撤回修例、林鄭下台、釋放被捕示威者及收回暴動的定性。



群眾留守龍和道



另外，周日二百萬人大遊行之後，仍有數百名示威人士通宵佔據金鐘夏慤道和龍和道，警方並無清場，只是在遠處戒備。至昨晨六時許，警方談判專家和一批沒有穿著防暴裝備的警員到達夏愨道，用擴音器勸喻示威者離開，部份示威者仍激動，拒絕離去。與此同時，一批全副防暴裝備的警員到龍和道拆除示威者設置的路障，將水馬、鐵馬移回行人道，示威者上前阻止，警員表現克制，向後退開。至七時許，龍和道的示威者陸續散去，警員再次出動，將路障移除，於八時十分重開龍和道東西行線。



夏慤道的示威者在談判專家游說下，一度意見分歧，終在十時許自動撤出馬路，有人聲稱往吃早餐後離開，約百人則移往立法會外的示威區或添美公園靜坐。警方於十一時二十四分重開夏慤道，但仍有數百人改往龍和道聚集。