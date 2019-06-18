﻿特首晤教育及宗教界 研究「復和措施」

行政長官林鄭月娥前晚透過政府發言人致歉之後，昨天沒有公開露面，她在禮賓府與高教界、中小學校長和宗教界代表會面。有與會者於會面後引述林鄭的說話稱，政府暫緩修訂《逃犯條例》，實質上等於撤回草案，因為現屆政府都不會重提修例。林鄭又透露，政府會研究「復和措施」，修補這次爭議造成的社會撕裂，



有與林鄭會面的教育界人士透露，林鄭向與會者表示她關心學生及年輕人，承諾會與年輕人多加溝通。她又透露，政府會研究「復和措施」，修補這次爭議造成的社會撕裂，並多謝教師隊伍緊守崗位。她再次為這次爭議導致社會不安，向與會代表道歉。



消息人士稱，會晤中，有校長向林鄭月娥提出政府過早把上周三的金鐘衝突定義為暴動，未有兼顧沒有涉及暴力的年輕人感受，提議政府只處理過激行為的個案，而非完全把事件定性為暴動。