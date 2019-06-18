陳智思評修例 「完全失敗」 曾鈺成：林鄭去留須中央拍板

行政會議召集人陳智思表示，政府今次推動修訂《逃犯條例》部署失策、錯判形勢，是「完全失敗」，對特首林鄭月娥是一個很大的教訓。他相信特首作為政治人物，為讓市民感受到誠意，要就事件多番公開道歉。前立法會主席曾鈺成表示，林鄭月娥是否下台需由中央拍板，他本人支持林鄭留任，若外界認為有人會比她更勝任和更獲市民信任，只是一廂情願。



陳智思昨日在電台節目中說，今次修例是完全失敗，無論溝通過程及市民認知等方面都做得不足，尤其是部署失策，令這麼多市民不滿。他直言特首表明沒有恢復二讀的時間表，加上立法年度將結束，修例工作技術上已經「玩完」。



他為林鄭月娥「說好話」，形容她在過去兩年為香港做了很多好事，包括勞工、福利、教育和經濟等方面。但經修例一役，為讓市民感受到誠意，他相信作為政治人物的林鄭月娥，要就事件多番公開道歉。他希望公眾能給特首一次為港服務的機會，不至讓她過去兩年的工作「一鋪清袋」。



曾鈺成支持林鄭留任



立法會前主席曾鈺成接受彭博電視訪問稱，林鄭月娥在今次修例雖嚴重低估反對聲音，又錯過了幾個可以解決問題的關鍵時刻，但他支持林鄭月娥繼續留任。他說，行政長官林鄭月娥是否下台不是由她作決定，因為只有中央政府能任命和罷免行政長官。



當主持人問他能否取代林鄭月娥時，他表示「當然不！」他續說，如果相信林鄭月娥下台後，能找到更勝任和更能取得市民信任的人，取而代之成為特首，只是一廂情願。



任志剛：林鄭盡心為港



行政會議成員任志剛亦表示，林鄭月娥一直盡心為香港服務，支持她繼續擔任行政長官。



他說，她已宣佈暫緩執行修例，實事求是地說，暫緩其實已是撤回。希望事件告一段落，讓社會重回正軌，畢竟香港仍面對很大挑戰，政府還有大量工作需要處理。



