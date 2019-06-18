林正財相信林鄭無意辭職

行政會議成員林正財相信，特首林鄭月娥無意辭職，但會深切反省今次事件，令其施政不再離地。他說，特首早在九號周日的大規模遊行前已有歉意，覺得許多事做得不夠好。



林正財昨天回答記者提問時稱：「她絕對不是這一刻先至道歉，亦都絕對唔係見到有咁多人上街先至道歉，其實佢之前，上個禮拜（指九號周日）的遊行之先，佢已覺得今次真係好多嘢處理得唔好，佢自己係有錯判形勢。」



至於有言論要求林鄭月娥公開道歉，林正財認為她作為一個地區首長，不是個人想道歉就能「即刻出來道歉」，她要考慮許多因素。他說，林鄭月娥是有責任感的人，相信她目前無意辭職，但會深切反省。



