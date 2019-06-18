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魔鬼山現反修例兩黃色直幡

2019-06-18 列印
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　　繼日前獅子山上被人掛上「保衞香港」直幡後，昨早油塘茶果嶺的居民發現魔鬼山近山頂位置有兩幅反修訂《逃犯條例》的黃色直幡（見圖）。兩幅相距約三百米，面積分別約兩米乘二十五米及約三米乘二十五米的直幡，其中一幅以黑字寫有「打倒送中惡法」，而另一幅寫有「賣港林鄭下台」。

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