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﻿美股中段升54點

2019-06-18 列印
　　美國股市本周首個交易日上升，杜指中段報二六一四四點，升五十四點；納指則報七八六○點，升六十三點。滙控美國預託證券價格見六十四點一一港元，跌零點○九港元；騰訊則見三百三十點八八港元，升一點八八港元。紐約期金報每盎司一千三百四十二點七美元，跌一點八美元；紐約期油則報每桶五十二點二八美元，跌零點二三美元。
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