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黃之鋒出獄 促撤回修例

2019-06-18 列印
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　　香港眾志秘書長黃之鋒一四年佔領運動期間在旺角阻礙執達主任清場，因刑事裁定藐視法庭被判囚三個月，早前就刑期上訴得直，即時入獄兩個月。黃之鋒昨日刑滿出獄（見圖），大批支持者到場迎接，他稱，在囚期間，與很多港人一樣，反對修訂《逃犯條例》，要求政府撤回修例，並要求撤回暴動定性，以及行政長官林鄭月娥下台等。

　　黃之鋒其後與香港眾志常委羅冠聰，到金鐘太古廣場外，向日前反對修訂《逃犯條例》墮斃的示威者獻花悼念。至昨午約二時半黃之鋒轉到立法會示威區，他表示，暫緩修訂《逃犯條例》並不足夠。

　　對於未來運動路向，黃之鋒指出，需時間進一步了解情況。

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