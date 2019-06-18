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﻿大律師公會前主席指應撤回修例

2019-06-18 列印
　　特首宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，包括行會召集人陳智思等人均認為暫緩等同擱置，但大律師公會前主席陳景生卻認為，暫緩字眼上有彈性，政府若想擱置，應直接宣報撤回，否則會令市民更不信任政府，如此手法並不明智。

　　身兼法律界選委的陳景生昨日在電台節目中表示，周日的遊行有這麼多人參與，令他出乎意料之外，顯示市民不單單反修例，亦不滿特首林鄭月娥，以及警方在金鐘衝突中對待示威者的手法。他直指特首態度我行我素，應作自我檢討。另一法律界選委、資深大律師潘熙在同一節目中稱，市民不信任政府暫緩的說法，擔心是否只停一日，不久便會恢復二讀。
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