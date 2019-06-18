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﻿虛報入息申「白居二」 ﻿﻿夫判社服令妻候裁決 ﻿

2019-06-18 列印
■案中兩被告早前出庭作供。
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　　一對夫婦欲透過「白居二」計劃上車，但二人總入息卻稍為超出上限約五百元，任職廣告公司的友人則負責製作假文件，以調低女方薪金，從而可令夫婦通過入息審查，免除逾二百八十四萬元地價，以四百八十三萬元購入筲箕灣居屋單位。男方早前承認一項欺詐罪，昨在東區裁判法院被判二百四十小時社會服務令；而女方則不認罪，案件將於下月八日裁決。



　　裁判官判刑指，被告譚浩傑（四十歲）夫婦二人入息上限僅超出五百多元，但若然超出上限，他們亦無法獲得豁免二百八十四萬元補地價，涉案金額並不少。　

　　但裁判官接納被告是次犯案只是為了一家人安居樂業，與其本身性格相違背，相信重犯機會低。

  再者被告現已償所有款項予房委會，包括地價金額、房價及房委會行政費用，遂接納感化官建議，判處被告二百四十小時社會服務令。

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