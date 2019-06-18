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「領養馬拉松」為毛孩找家

2019-06-18 列印
　　為鼓勵動物領養，香港愛護動物協會將於本周六及日於灣仔總部，舉辦第十七屆「領養馬拉松」及開放日，屆時亦會舉行免費講座及狗隻行動訓練示範等免費精采節目。

　　本次活動有過百隻動物，包括狗、貓、兔子、倉鼠、爬行動物、鳥類等，等待有心人領養。香港愛護動物協會表示，去年幸得大家支持，有超過一百隻動物被領養，今年會繼續努力，希望能為更多動物找到溫暖的家。

　　香港愛護動物協會亦會舉行流動絕育車展覽、獸醫服務開放日、七型動物指紋性格測試、動物玩具工作坊、寵物照顧貼士及狗隻行為訓練分享等免費講座及活動。

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