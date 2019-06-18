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印裔鐵騎士撞壆重創

2019-06-18 列印
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　　二十六歲印度裔男子，昨凌晨近二時，駕駛電單車接載二十八歲同鄉，沿何文田忠孝街駛至近何文田港鐵站出口對開一右彎時，突然失控撼撞路旁石壆、防撞欄及小巴站牌，繼而如炮彈飛車拋起剷前十米，翻倒在行人路，司機及乘客拋出墮地，司機頭部重傷，乘客亦頭盔飛脫，臉部及手腳受傷。救護員接報到場為兩傷者包紮，送院治療後司機情況嚴重，乘客則情況穩定。警員事後拖走電單車檢驗，並調查意外原因。

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