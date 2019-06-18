印裔鐵騎士撞壆重創
非指整個示威活動 一哥澄清暴動說法 僅針對施襲者
特首林鄭月娥就修訂《逃犯條例》一事致歉之後，警務處處長盧偉聰昨晚指出，至今拘捕五名人士涉與暴動有關，他並澄清上周三所指的「暴動」，是立法會外有部份示威者以磚頭、鐵馬及鐵枝襲擊警員，並非指當日整個公眾活...
2019-06-18
- 搬走示威物資惹猜疑 救世軍：循環回收
- 交警元朗開兩槍 截疑車拘一女
- 眾志成員港鐵跪地示威
- 泛民屢提規程問題 內會與財會同腰斬 金鐘嚴重衝突後，立法會維持黃色警示，昨日召開的兩個事務委員會亦一事無成。當中內務委員會甫開會便遭非建制派議員藉規程問題質疑連日的保安安排，主席李慧琼與他們辯論近半小時後，以「氣氛緊張」為由腰斬會議；財委會亦遭到同樣命運，主席陳健波認為部份議員情緒化，無法處理會議項目而提早散會。
- 四醫生團體發聯署聲明： 警公院拘病人徒添猜疑
- 撐修例大聯盟取消周日活動
- 半年拍卡近三千次 兩司機被捕 蠱惑小巴騙長者交津差額
- 夾公仔機混入冒牌公仔 海關檢三千假貨拘六人
- 報檔被撬鐵箱 失萬元香煙
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未來兩年減產300億美元 任正非：封殺華為沒贏家
中國電訊設備商華為創辦人任正非昨日在深圳出席一個交流會。會上任正非認為，美國不會停止對華為的封殺，但他指，為此雙方都會受到傷害，最後沒有贏家。他又預測，華為未來兩年，將減產約三百億美元，但相信到二〇二一年，便可煥發出生機。 任正非在會上表示，自己沒想到美國對付華為的決心如此之大，戰略如此全面，不僅打擊零部件供應，更加禁止華為參加國際組織，阻止其與大學合作，更限制華為參與連接與美國有關的網絡。但他又表示，美國是世界上最強大的國家，假如因為少許摩擦，華為便「記恨一輩子」，則只會因此而落後。 此外，他預計，因為這要進行多次的系統版本切換，公司未來兩年將減產約三百億美元，今明兩年的...
2019-06-18
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美駐耶城大使：總統最美生日禮物 戈蘭高地一區易名「特朗普高地」
以色列總理內塔尼亞胡上周日為戈蘭高地佔領區一個籌建中的猶太殖民區，主持命名儀式。這個新殖民區以美國總統特朗普命名，叫做「特朗普高地」（Trump Heights），向特朗普致敬，感謝他承認以色列擁有戈蘭高地主權。 該個殖民區的建築工程仍未展開，但已經豎立了一塊大型告示牌，上面印上以色列和美國國旗，下面印有「特朗普高地」（Trump Heights）的大字。 內塔尼亞胡讚揚特朗普本年三月正式承認以色列擁有戈蘭高地主權，又重申高地是以色列不可分割的一部份。應邀出席的美國駐耶路撒冷大使弗里德曼則表示，上周五（十四日）是特朗普的七十三歲生日，「特朗普高地」是贈予特朗普「最合適和美麗...
2019-06-18
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環境清幽怡人 仁禮花園簡約雅廳趣味盎然
何文田山道乃九龍豪宅地段，純住宅區，環境寧靜，其中仁禮花園乃此地段上的老牌豪宅，以間隔好實用高見稱，是次介紹該屋苑的放盤，實用面積超過1800方呎，廳巨房大，內櫳裝潢華實並重，市場少有放盤。 ...
2019-06-18
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中東局勢緊張未影響氣氛 觀望議息結果 杜指企穩
中東局勢持續緊張，伊朗濃縮鈾庫存將會超出上限，但未有影響投資氣氛。美國聯儲局、英倫銀行和日本央行齊於本周公佈議息結果，投資者態度觀望，杜指早段曾升75點，報26165點；納指升67點，報7864點；標...
2019-06-18
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雙刃為入魔而戰 森巴勢添食
在美洲國家盃揭幕戰為東道主巴西建功的菲臘比古天奴及艾華頓索拉斯，據報不約而同欲加盟曼聯，兩人勢趁周二A組次輪鬥弱旅委內瑞拉的機會，努力爭取入球領森巴軍團大勝之餘，並藉此證明自己身價向曼聯毛遂自薦，巴西讓球主客和讓兩球「主勝」必捧。（Now650周三早上8:30直播） 效力巴塞隆拿的菲臘比古天奴，剛季西甲三十四次上陣僅貢獻五球兩助攻，表現備受批評，主場出戰時更屢次被自家球迷喝倒采。據報意興闌珊的他已向球隊申請離隊，但礙於其高人工和身價缺乏潛在買家，只有力圖重振雄風的曼聯對他有興趣。難怪這名廿七歲中場在美洲盃揭幕戰梅開二度，率巴西3:0大勝玻利維亞後即矢言：「我去季表現...
2019-06-18
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14分鐘直達 深圳快閃遊
深圳近年不斷有大型商場落成，加上人氣食肆、文青Cafe多不勝數，漸漸成為了年輕人好去處。尤其現在高鐵開通，上去度周末更加方便，由西九龍站出發到福田站，只需14分鐘車程，去深圳北站也不用半小時，隨時快過...
2019-06-18
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讚郭碧婷入行多年零污染 向佐帶仙氣未婚妻恩愛襲港
向華強兒子、34歲嘅向佐（Jacky）今月3月喺台北，在雙方父母及親友見證下向拍拖數月嘅寶島女友郭碧婷成功求婚，蜜運中嘅戀人其後形影不離，早前拍拖去日本賞櫻後，又齊齊現身成都出席活動甜蜜放閃。日前，呢...
2019-06-18
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社論——讓爭拗過去 修補撕裂關係
反修訂《逃犯條例》爭議，觸發空前大遊行，更釀成警民激烈衝突。部份市民目擊社會動盪，產生負面情緒，難以平復；亦有人堅持己見，與親友爭吵，不歡而散。 每逢社會發生大事，參與其中者，經歷激烈衝突場面，留下心理陰影。即使沒置身在其中，有人看電視新聞後觸目驚心，情緒出現波動，暫時不願看新聞，避免觸景傷情。 昨天曾繁光醫生在報章專欄中提到一名參與集會的學生，他首次遇上催淚彈，往後數天不停地哭，疑患上創傷焦慮症。而藝人鄭裕玲昨天主持電台節目時談到要珍惜香港這個家和年輕人，數度哽咽，引起不少聽眾共鳴。 上述個案，均反映不少人經歷社會大撕裂之後，情緒激動，不懂如何紓解。隨著特區政府宣佈不會重...
2019-06-18
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馬場浮世繪——處理政治抗議失當馬會道歉
昨日有一名馬會兼職攝影師在賽事期間舉牌抗議「反送中」，結果遭到馬會保安不適當對待，對於有關的處理手法，馬會昨日發聲明，指馬會保安及誠信審查總監蒲汝傑將會向當事人致歉，鑒於當時部分馬迷對該示威人士的行動表達強烈不滿，保安人員對該並未影響賽事運作及人身安全的非暴力抗議，採取了不恰當的回應及處理。 蒲汝傑總監將與該名兼職攝影師會面，親身表達歉意，並已提醒保安人員在處理示威時所須的敏感度。 馬場浮世繪
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