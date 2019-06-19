﻿表明不再修例 特首現身道歉

政府強推修訂《逃犯條例》觸發社會大反彈，過去兩個周日先後有一百萬人和二百萬人大遊行，特首林鄭月娥昨日終於親身向每一位市民「真誠道歉」，並表明至明年七月本屆立法會完結前都不會重啟修例工作，但她始終沒有使用「撤回」字眼。她承認，未來三年的管治將會非常困難，她和問責團隊會加倍努力，為香港開拓更多經濟機會，改善民生，尤其為青年人提供更多學業及事業機會，重建市民對政府的信心。



林鄭月娥表示，連續兩個周日很多市民透過和平理性方式，表達對逃犯修訂條例的憂慮，對政府和她個人的不滿和失望，她一一聽到，她認真反思和反省，過去數個月的爭議，是出於政府處理修例的不足，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，她個人要為此負上很大責任，她為此向每一位市民真誠道歉。



她重申，修例工作上周六已即時停止，無再推時間表，承諾在未處理好社會紛爭前絕不會重啟立法程序，她預計這個時間很長，今屆立法會明年七月結束，在此前若不重啟，議案便作廢。但她始終沒有用上「撤回」字眼，只希望公眾明白。



對有遊行集會的市民、警員和記者受傷，她十分難過，形容很多熱愛香港的市民行了數小時，希望政府聆聽他們的聲音，有爸爸和媽媽為下一代走出來，亦有一向沉默的市民，也有青年人覺得要出來表達意見。



「傷者盡快復元 裂痕盡快修補」



回應社會有呼聲要求她下台，她沒有正面回應，但特別希望對參與遊行的年輕人說，她知道他們希望特首懂得聆聽、尊重和關心年輕人，今次事件令她知道要做得更好，亦令她更深切明白，作為特首她要更努力，平衡社會不同意見，了解市民的想法和感受。她衷心希望經過今次事件傷者能盡快復元，社會裂痕能盡快修補，因為只有同心同行，才能為香港帶來希望。



被問及未來有否足夠政治能量推動爭議性政策，她承認未來三年的管治將會非常困難，不是能力問題，是信心問題，是能量問題，但她和團隊會加倍努力，為香港開拓更多經濟機會，改善民生，尤其為青年人提供更多學業及事業機會，重建市民對政府的信心，盡快修復社會。



她已即時啟動修復工程，前日會見高教界、教育界和宗教界。教育界對撥款資助大學提供宿舍等措施表示歡迎，並提點她不要因為一件事件而停下工作，給予她很大動力繼續工作。



被問到與建制派關係，林鄭稱，對由始至終都很贊成修例、為此寫了文章、做了社會行動及承受批評的人，包括建制派議員，都表示歉意。她強調，希望未來行政立法關係「對事不對人」，期望與各黨派議員合作；若建制派在施政方面，希望政府能早些提供「民意推敲」，政府「表示歡迎」。