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﻿工作人員早備紙巾 林鄭無落淚無鞠躬

2019-06-19 列印
■工作人員早已為特首準備了紙巾
﻿工作人員早備紙巾 林鄭無落淚無鞠躬
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　　昨天記者會前，工作人員準備好紙巾，林鄭在五十分鐘會見傳媒期間並無哽咽，亦無落淚，她以中文說了至少八次致歉。有政界人士原本預計特首會以身體語言致歉，她卻沒有鞠躬。

　　林鄭身穿米白色西裝裙亮相，並沒穿她喜歡的旗袍。記者會上，台上佈景沒有上次的一片樓群，背景為一片藍色，使她更為突出。她發言時臉色凝重，有時托眼鏡，有時拿起水杯喝水，表現鎮定，沒有如上次般與記者針鋒相對。

　　行政會議成員葉國謙昨早指出，林鄭需要在身體語言上讓公眾感受到歉意，不過林鄭在記者會上並無鞠躬，只以中文作出至少八次致歉。
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