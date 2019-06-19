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梁振英籲商會出訪「解畫」

2019-06-19 列印
梁振英籲商會出訪「解畫」
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　　前行政長官梁振英（見圖）首度開腔評論修訂《逃犯條例》事件，他形容事件「重創香港在國外的聲譽」，呼籲香港的商會立即組團出訪，解釋事件的來龍去脈。

　　梁振英昨日在facebook貼出簡短的貼文，表示修訂《逃犯條例》引起的風波，重創香港在國外的聲譽。對外的解釋工作，不能僅靠中國駐外使館或力量單薄的駐各地經貿辦，更不能靠外國傳媒。

　　梁振英建議，香港各大商會馬上組團連續出訪。他解釋稱，各商會在政府作出讓步後接受修改方案，對整件事的來龍去脈最為清楚，因此最有發言權。

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