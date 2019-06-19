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﻿美股中段升357點

2019-06-19 列印
　　美國總統特朗普在Twitter稱，他跟中國國家主席習近平進行了一次很好的說話，二人在下周的二十國集團峰會(G20)進行會談。該消息鼓舞投資者信心，美國周二股市造好，杜指中段報二六四六九點，升三百五十七點；納指則報七九六九點，升一百二十四點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點七五港元，升零點七港元；騰訊則見三百四十二點九四港元，升八點九四港元。紐約期金報每盎司一千三百五十一點五美元，升八點五美元；紐約期油則報每桶五十三點七五美元，升一點八二美元。
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