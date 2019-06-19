﻿陳婉玉律師：須考慮「隱婚」關係﻿ ﻿控方大狀指混淆視聽﻿

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉貪瀆職案，控方昨結案陳辭指，馮清楚知道若與陳婉玉有金錢瓜葛是有利益衝突。辯方代表馮永業的律師指，馮接手雍景臺時想還陳支付的五十一萬元臨訂。陳婉玉的代表律師指，法庭必須考慮馮陳二人實是「夫妻」及「隱婚」的關係。控辯雙方昨日完成結案陳詞，法官將案延至八月十四日裁決。



馮永業被控公職人員接受利益，及公職人員行為失當兩項罪，陳婉玉則被控向公職人員提供利益。控辯雙方昨日在區域法院作結案陳詞。控方資深大律師黃佩琪在結案陳辭指，馮陳的「私交關係」，並非抗辯理由，這只是「混淆視聽」，二人並非十多歲沒有人生經驗，而是成熟的成年人。馮清楚知道若與陳有金錢瓜葛，他將會被調出經濟發展局，他便不能以他的身份協助陳處理有關事情，這明顯是一個利益衝突。這是一個刻意隱瞞，馮在庭上「大話連篇」。



控方指本案的證據已經在毫無合理疑點下證明馮陳干犯控罪上的罪行，馮陳應被裁定就被控的有關罪行罪成。



代表馮永業的資深大律師謝華淵在結案陳辭指，控方由一開始已知馮陳二人的男女親密關係作為抗辯理由，卻在整個案件審訊中刻意隱瞞。謝又指，雍景臺最初由陳婉玉支付五十一萬元臨訂，當馮永業表示接手該物業時，他立即致電地產代理查詢，是地產代理主動表示毋須再更換臨時訂金的支票，絕非由馮提出。



代表陳婉玉的資深大律師余承章，形容本案是一宗很簡單的案件，法庭在考慮案情時必須要考慮馮陳二人實是「夫妻」及「隱婚」的關係，這種關係正是本案獨特之處。余大狀強調，指陳「人都給了他」，還需要甚麼甜頭；用五十一萬元最多都是「賄馮的心」。



控辯雙方已經完成結案陳詞，主審法官游德康將案延至八月十四日裁決。



