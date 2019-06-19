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女學生遭車輾腳 仁醫即場施救

2019-06-19 列印
　　油麻地一名仁醫，昨日聞診所外發生交通意外，跑出為傷者急救。

　　昨午近四時，一名七歲姓顧女學生，在德興街十二號對開橫過馬路時，被一輛客貨車撞倒，左腳掌遭車輪輾中受傷，坐地上痛哭，司機停車及落車視察報警。附近診所一名醫生聞有途人被車撞傷，立即與護士拿起急救用品跑至現場替女童急救，其他熱心途人亦安慰女童。救護員到場將女傷者送院，警方調查意外原因。

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