﻿反修例後遺症 立法會半癱瘓

特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，泛民決不收貨，行政立法關係空前惡劣，昨天建制派不滿泛民只談修例，讓立法會大會流會。立法會主席梁君彥亦主動要求政府，不要在休會前提交具爭議的《國歌法草案》二讀，獲政府同意。財委會主席陳健波預計政府申請五億元作「明日大嶼」的前期研究，將難以在休會前通過。



立法會主席梁君彥表示，經過修訂《逃犯條例》的爭議，議會需時修補及平靜，已向政府建議七月休會前，不要把具爭議性的《國歌條例草案》提交立法會恢復二讀，並獲政府同意。他指，立法會仍有很多民生及經濟議題要解決，政治事件可暫時放在一邊，七月前還有一些較緊急的立法建議要處理，例如稅務寬減，法官退休年齡延長等。



民主黨林卓廷認同這個做法，可以顧及社會氣氛，避免情況惡化。他指《國歌法》及「明日大嶼」撥款等爭議性項目均不適合討論，呼籲政府吸取教訓，以無爭議的民生議案行先，緩和緊張氣氛。但實政圓桌田北辰認為，一些對香港未來有正面影響的議題，例如「明日大嶼」計劃，不應因《逃犯條例》而陪葬。



討論「明日大嶼」未有期



財委會主席陳健波表示，鑑於目前的議會氣氛，五億元「明日大嶼」前期研究撥款申請，已由原本排在議程第三項，調至二十一項中最後一項，他預期將難以在七月十日例會前通過。他指，財委會還有大量的民生項目待批，一共涉款七百六十億元，希望利用時間盡量多批出，對整個社會都有益。



另外，昨日立法會大會完成五個小時關於金鐘衝突的急切質詢後，議員開始離開，結果因法定人數不足流會。公民黨立法會議員楊岳橋表示，流會責任在建制派；自由黨張宇人稱，泛民提出令社會不安議題，重複又重複，意義不大，故不支持復會。