﻿張華峰對話流出 笑談麥美娟爆粗罵特首

政府強推修訂《逃犯條例》，失敗而回，一直力挺修例的建制派嚴重失分，有人與行政長官林鄭月娥擘面，其中工聯會議員麥美娟被指以粗口辱罵特首林鄭月娥，昨天有新發展，一段議員張華峰與監警會主席梁定邦對話的錄音流出，張直指麥美娟以粗口罵特首，梁回應：「有無搞錯呀？身為立法會議員，咁失身份？」



據傳媒報道，林鄭上周六在禮賓府會見建制派，工聯會議員麥美娟因林鄭宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，激動地用粗口罵特首。麥美娟昨日被記者問及事件，她回應，不會透露閉門會議的內容，強調現時不應該再斟酌政府有否出賣建制派，建制派的選情亦非當前之急，是否接受林鄭道歉亦不是最重要，首要是令香港停止延續緊張氣氛，不應該再著眼個人的名利得失或選舉結果，建制派亦沒有盲目、無條件支持政府。



社交平台昨日流出一段監警會會議的錄音對話，身兼監警會副主席的立法會議員張華峰前日出席監警會會議期間，疑一時大意無熄咪，他與監警會主席梁定邦的私人談話被錄下。錄音中，張說：「你知唔知呀，X你老X個女仔呀，X呀林鄭呀……嗰個麥美娟呀，工聯會……喺特首住嘅屋入面講。」梁回應：「有無搞錯呀？身為立法會議員，咁失身份？問候人老X，而且係女人。」之後，張說：「她將所有政治押落呢鋪，肯定無得……選唔到啦。」



據《東周刊》報道，林鄭向建制派議員致歉卻不獲接受，麥美娟當時最激動，大聲向林鄭說：「你太天真啦！o依家就算暫緩（修例）人哋都唔會收貨！我啲兄弟落去解說日日被人X！X街，你試吓落區日日畀人X呀！」林鄭顯得非常委屈，淚灑人前，麥指：「o依家喊有乜用？你識喊！我都識喊！」