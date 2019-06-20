﻿投訴將交警察課監警會 李家超立會致歉拒下台

繼特首林鄭月娥親身向每一名香港人道歉之後，負責推動修訂《逃犯條例》的保安局局長李家超昨天亦對修例引起社會矛盾致歉。被議員質疑有警員瞄準示威者頭部開槍，他回應指警員是瞄向人身體的最大部份，但示威情況混亂，各人在移動，如果警方收到投訴，會分別交給投訴警察課和監警會調查和審核。



李家超昨在立法會對修例引起的社會矛盾、紛爭及焦慮，包括他作為局長在內的政府團隊工作有不足，就此致歉。



他表示，警方在立法會防線受到嚴重衝擊，有示威者作出暴力行為，包括用磚頭、木板、鐵枝、鐵馬投向警務人員，因此必須採取適當措施及使用武力，確保所有在場人士，包括記者和警察的人身安全。



李家超強調警員當時有作出警告，如果使用某些裝備時，會瞄向某一個人身體的最大部份，但當時情況混亂，所有的動作都在移動，如果警方收到任何對行動不滿意的投訴，會分別交給投訴警察課和監警會調查和審核。



稱未來會配合特首施政



李家超說，警方會按程序蒐證涉及暴力的行動，再將結果交予律政司決定。他說，明白絕大部份示威人士無參與暴力，但六月十二日亦有人刻意衝擊及襲擊警方，當局會尊重法律制度，盡快調查。



針對俗稱速龍小隊的特別戰術小隊的識別問題，外界無法投訴。李家超說，有關工作服是按行動及戰術設計，設計上無位置展示警員編號，但基於公眾關注，警方會檢視再作跟進。



被問及會否問責下台，他回應指行政長官林鄭月已經表示在未來三年仍有很多民生及社會工作要做，希望能繼續配合特首施政，包括制定淫窺法等。他續說，未來推動政策時會廣泛聽取意見，希望可以做得更好。



郭家麒議員追問上周三警方採取行動前，特首是否知情？李家超回應指，任何行動都由警隊執行，最高負責人是警務處處長，他澄清︰「我係無參與行動上任何事情」。