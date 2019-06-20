﻿葉國謙：修例事件影響建制派選情

對於林鄭月娥堅持不用「撤回」修例的字眼，行政會議成員葉國謙指認同這是「妥協」，因她要依賴建制派的支持來繼續施政及管治，須顧及支持修例者的感受。葉國謙承認，《逃犯條例》修例事件對建制派未來在區議會及立法會的選情一定有影響。



葉劉不怪政府暫緩修例



葉國謙昨早在商台一個節目中表示，願為低估了市民對內地司法制度的擔憂和恐慌而道歉，又指《逃犯條例》修例事件對建制派未來在區議會及立法會的選情一定有影響。被問及會否重現二○○三年建制派在選舉中大敗的情況時，他認為有這樣的危機存在，呼籲有意參選年底區議會選舉的建制派人士要有足夠準備，展示對香港的承擔。



另一名行政會議成員葉劉淑儀表示，理解政府困難，不責怪政府暫緩修例。