﻿民主派議員不支持 理大擴建撥款幸通過

多名民主派議員發言表示，明白該項目牽涉民生，但政府未撤回《逃犯條例》修訂，亦沒有承諾不檢控示威者，原則上不會支持政府的撥款項目。
熱血公民鄭松泰投反對票，民主派的張超雄、范國威、楊岳橋和陳志全亦投棄權票。鄭松泰指，在現時政治氣氛下，政府尚未承諾無條件不檢控金鐘衝突中的示威者，有關政府的撥款原則上都無法支持。
理大副校長唐仕恒指，撥款計劃是興建新教學大樓，大樓將提供兩間面積分別約一千平方米的康復治療診所及眼科視光診所，預計今年九月動工。
特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，泛民決不收貨，行政立法關係空前惡劣，昨天建制派不滿泛民只談修例，讓立法會大會流會。立法會主席梁君彥亦主動要求政府，不要在休會前提交具爭議的《國歌法草案》二讀，獲政府同意。...
2019-06-20
中國國家主席習近平表示，願意與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。但出席競選連任活動的特朗普則指，美國並未為貿易戰付出代價，指在接下來的兩個元首會晤，要不與中國達成一個很好以及公平的協議，要不就是無協議。 日前中央電視台報道，中國國家主席習近平表示，願與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。習近平強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。他指，中方也希望美方公平對待中國企業，並同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。 特朗普在宣佈競選連任時，亦...
2019-06-20
美國總統特朗普周二在佛羅里達州奧蘭多市舉行誓師大會，正式開始競選活動，在二○二○年大選中爭取連任。他向在場最少二萬名支持者發表長達一小時二十分鐘的演說，強調會再一次令美國偉大，並誇耀過去兩年多的政績，指美國的經濟現況是全世界妒忌的。他又主動發出警告，指反對派民主黨中人想「摧毀」國家，而他們是不能得逞的。他指出，明年投票給民主黨，就是投票給激進社會主義，將會摧毀美國夢。 誓師大會在奧蘭多市的安利中心內舉行。副總統彭斯首先出場，稱美國需要特朗普多四年，又指特朗普在保護美墨邊境上，作出史無前例的投資。 特朗普的競選口號，由四年前的「令美國再次強大」，改為「令美國保持強大」。他與第...
2019-06-20
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐區域經理胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸1座低層C室，面積805方呎，三房間隔，望海景，獲買家以1118萬承接，呎價13888元。據了解，原業主於07年以...
2019-06-20
美國聯儲局昨晚結束一連兩日的議息，公開市場委員會凌晨二時宣佈議息結果，聯邦基金利率維持在2.25厘至2.50厘區間不變，符合市場預期。 聯儲局議息聲明中，把對美國經濟活動的評語，由之前的「穩固」，降級...
2019-06-20
烏拉圭今屆美洲國家盃有一班中場後起之秀擔大旗，尤其賓坦古亞首仗表現出色。周四C組次輪對剛逢大敗的日本，此子勢率一眾後輩支援鋒線雙煞蘇亞雷斯和卡雲尼，領軍再下一城提早出線，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now650台周五早上7:00直播） 首戰4:0大勝厄瓜多爾，烏拉圭進攻火力強大。除了一對前鋒蘇亞雷斯和卡雲尼有士哥外，效力祖雲達斯的中場賓坦古亞一樣有突出表現，全場有八成七傳球成功率等，證明國家隊後起之秀非池中物。 賓坦古亞新發電機 雖然馬泰斯雲仙奴已因右大腿受傷退隊，幸好烏拉圭還有盧卡斯托拉拿或費達歷高華維迪可頂替空缺，協助賓坦古亞的中場組織工作，整體實力依然有保證...
2019-06-20
很多人都知，當保時捷每個車系快將轉款前，都會推出GTS版本，今次試駕的718 Cayman GTS（編號981.2）相信不會例外。不過GTS版最強賣點是大部份強化裝備和專用配飾都是標準配置，不用額外收...
2019-06-20
一個黃心穎搞到TVB叫晒救命，重頭劇《法證先鋒IV》要斥巨資補拍。湯洛雯(靚湯)臨危頂替心穎上陣。重拍第5日，記者直擊靚湯拍劇狂食螺絲，好彩對手黃浩然及李施嬅無詐型，只求盡快完成唔好再節外生枝。最慘朱...
2019-06-20
政府修訂《逃犯條例》難產，後遺症即時出現。昨天泛民議員因不滿特首拒絕撤回修例草案，在工務小組審議理大校園擴建撥款申請時，投下棄權票或反對票，幸而最後獲足夠票數通過，否則政治紛爭波及民生事項，實屬不幸。 一場修例風波，政府與泛民的關係陷入谷低，泛民想方設法，追究政府的責任，行政立法關係空前惡劣。政府即時面對的窘局，是本年度立法會將於下月十日結束，但有待議員審議的法案和撥款申請仍堆積如山。 其實，多年來待立法會審議、批准的項目「大塞車」，已是司空見慣。林鄭月娥上任特首之後，雙方同意採取「先易後難，民生行先」原則，把爭議性大的項目押後，盡量通過民生項目，避免阻塞，一度加快了審批的...
2019-06-20
一連五日的英國皇家雅士谷賽期，已於香港時間前晚開始展開，香港馬會特別開辦「全球匯合彩池」，將來自馬會匯合彩池伙伴的注碼，匯入香港彩池之內，結果前日首天賽事投注額相當理想，六場賽事投注額為二億二千三百多萬港元，跟去年同日的一億六千三百多萬元比較，急升百分之三十七，如果之後四日賽事投注額持續，整個賽期投注額勢將超過十億港元，相當驚人。 馬場浮世繪
2019-06-20