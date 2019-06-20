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﻿民主派議員不支持 理大擴建撥款幸通過

2019-06-20 列印
﻿民主派議員不支持 理大擴建撥款幸通過
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　　立法會工務小組委員會昨審議理工大學校園擴建工程撥款，涉款十四億元，五名民主派議員因不滿政府未撤回《逃犯條例》修訂，投棄權或反對票，撥款最終在十八票贊成、一票反對、四票棄權下獲得通過。

　　多名民主派議員發言表示，明白該項目牽涉民生，但政府未撤回《逃犯條例》修訂，亦沒有承諾不檢控示威者，原則上不會支持政府的撥款項目。

　　熱血公民鄭松泰投反對票，民主派的張超雄、范國威、楊岳橋和陳志全亦投棄權票。鄭松泰指，在現時政治氣氛下，政府尚未承諾無條件不檢控金鐘衝突中的示威者，有關政府的撥款原則上都無法支持。

　　理大副校長唐仕恒指，撥款計劃是興建新教學大樓，大樓將提供兩間面積分別約一千平方米的康復治療診所及眼科視光診所，預計今年九月動工。

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