澳門葡國簽訂移交逃犯協定

澳門與葡萄牙簽訂移交逃犯協定，澳門特區公報昨日刊登協定的正式文本內容。按協定，雙方可提出移交涉及可被判處一年或以上刑期罪行的在逃人士，但政治犯是不得移交；若移交違反人道主義精神、屬輕微犯罪。



該協定設有多項規定，包括葡萄牙有權拒絕移交其國民；澳門有權拒絕移交中國國民及澳門特區永久居民，但不包括澳門永久居民中的葡萄牙國民；政治犯不得移交；若移交違反人道主義精神、屬輕微犯罪，又或在缺席審訊下被判刑的在逃人士等，被請求方亦有權拒絕移交。



協定亦訂明，雙方可各自設定負責提出和接收移交請求的部門；葡萄牙方面為總檢察長公署，而澳門方則為檢察院。



