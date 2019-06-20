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兩宗教團體籲獨立查612衝突

2019-06-20 列印
兩宗教團體籲獨立查612衝突
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　　香港六宗教領袖座談會早前呼籲社會各界人士接受行政長官林鄭月娥的公開致歉，停止社會上的對立，盡快恢復社會秩序。六位宗教領袖之中的天主教香港教區宗座署理樞機湯漢（見圖）及香港基督教協進會主席蘇成溢牧師昨日再發聲明，促請特區政府明確聲明「撤回法案」，並建議獨立調查六一二警民衝突。

　　湯漢樞機及蘇成溢牧師在昨日共同發聲明中，認同林鄭月娥向市民公開道歉及承認自己不足的行為，但呼籲特區政府從促成立獨立委員會，徹查六一二警民衝突的真相，鑑往知來。

　　最後，聲明呼籲政府考慮廣大市民的強烈要求，明確聲明「撤回法案」。

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