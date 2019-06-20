22學生罷考TSA反修例 副校長：尊重表態權利

中三全港性系統評估（TSA）昨日開始英文科及數學科的評估，位於藍田的五邑司徒浩中學連續兩日有學生發動罷考，藉此對反《逃犯條例》修訂一事表態。是繼日前報道德愛中學的罷考TSA事件，另一中學罷考TSA。五邑司徒浩中學副校長陳麗儀指，校方尊重學生表態的權利，形容學生「溫和理性」。



該校副校長陳麗儀回應罷考TSA時表示，學校以理性及開放態度，尊重各同學表態的權利。當得悉學生有意罷考後，便發通告要求罷考學生提交家長信作申請。她指，昨日共二十二名學生參與罷考TSA，而參與罷考的同學於禮堂內觀看香港電台製作的與《逃犯條例》相關的節目及片段，以了解社會不同意見。



陳麗儀指，不見有學生於考場內叫口號或「交白卷」，形容學生「溫和理性」。她補充，校方不會就參與罷考而作出處分。據悉，該中學日前也有十三名學生參與TSA的首天罷考。



