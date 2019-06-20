﻿警要求見「耶穌」 男子提覆核促一哥致歉

政府原定於上周三在立法會恢復《逃犯條例》修訂二讀辯論，卻觸發大批學生和市民上街示威。曾多次入稟申請司法覆核的男子再入稟高院，質疑有警員當日在金鐘執勤期間，要求神職人員「叫你個耶穌落嚟見我哋！」，是歧視或褻瀆他人的宗教信仰，盼法庭下令警務處處長道歉。



申請人譚志輝曾任高院法庭書記，過往曾就舊式小巴獲豁免加裝安全帶、康文署准許車輛駛入維多利亞公園等問題入稟申請覆核。入稟狀的建議答辯人為警務處處長。



申請人質疑警員當日要求見的「耶穌」是「非自然人」，明顯是荒謬和不合邏輯的。申請人在內的教友於新聞披露後感到被冒犯和難受，是「次受害人」。任何據理行事的執法人員，都不會作出此等不合理的要求。



申請人要求法庭宣告警員的要求超出《警隊條例》所賦予的權力，警務處處長須按照《道歉條例》向公眾道歉。申請人正申請法援應付官司。