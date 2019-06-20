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行會通過公務員加薪4.75%至5.26%

2019-06-20 列印
　　公務員事務局昨公佈，特首會同行政會議已就二○一九至二○二○年度公務員薪酬調整作出決定，生效日期追溯至今年四月一日。低層及中層公務員一律加薪百分之五點二六，高層及首長級公務員加薪百分之四點七五。政府會盡快將加薪建議提交立會財務委員會考慮。

　　公務員事務局表示，行政會議決定加薪幅度，充份考慮職方對薪酬調整方案的回應，及公務員薪酬調整機制下的所有相關因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況及公務員士氣。

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