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男子潛水久未上岸 惹失蹤驚魂

2019-06-20 列印
　　西貢發生潛水失蹤驚魂，四名愛好潛水男子，昨早聯袂到大浪咀潛水，但至下午一時許，三名男子返回岸上後，發現二十四歲同行友人卻遲遲未有上岸，遍尋不獲後，恐他潛水時遇意外失蹤，慌忙報警。水警及消防小艇報，連同飛行服務隊進行海空搜索約五小時，在傍晚在毗鄰大浪東灣尋回，他清醒及沒有受傷，虛驚一場。警員調查後認為案件無可疑。

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