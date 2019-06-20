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打尖被勸阻 躁翁飛腳踢拍片女

2019-06-20 列印
　　乘搭公共交通工具排隊上車，是市民應該遵守的秩序。近日有網民在facebook上載一條短片，短片長約分餘鐘，上載者指，本周一晚上十時許，一名年約六十歲，頭髮斑白的男子，在北角港鐵站月台疑因不排隊「打尖」，有乘客見狀不直其所為上前勸止時，男子竟態度囂張稱「我係咁㗎啦」。一名女乘客用手機拍下經過時，竟遭躁伯連番起飛腳踢，幸無受傷。其他人上前阻止。

　　其後他聞已報警時，突然倒地手掩胸口聲稱不適。發片者稱，警察到場時，躁伯突然起身及聲言無礙。

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