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迷你倉大火殉職消防員遺孀入稟索償

2019-06-20 列印
　　牛頭角淘大工業村的時昌迷你倉於一六年六月二十一日發生大火，致兩名消防員殉職。其中一名逝世消防員的遺孀，趕及在三年申索限期屆滿前入稟高等法院，向消防處、時昌迷你倉等七名被告索償。

　　原告為已故高級消防隊長張耀升的遺產管理人，當中包括張的遺孀陳美樺；被告依次為代表消防處的律政司司長、時昌物流有限公司、時昌迷你倉置業有限公司、Monafat Limited、Total Select Limited、恒隆地產有限公司及恒隆物業管理有限公司。

　　張耀升在意外當日被送院急救，惜於同日離世。

　　根據《時效條例》，任何人身傷害索償的民事訴訟，必須於事發後三年內提出。

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