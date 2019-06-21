﻿大專生行動升級 政總停開 今圍政總今圍政總

反修訂《逃犯條例》的抗爭停不了！十所大專院校學生會及多個網絡組織，不滿政府過了他們設定昨日下午五時的「死線」，仍不回應他們的訴求，宣佈將行動升級，號召市民今早七時包圍政府總部，同時發起不合作運動，包括阻礙公務員回政總上班、妨礙交通等，聲稱將抗爭推展至「遍地開花」。政府昨晚宣佈，政總今天暫停開放，員工不用返回工作。



中大學生會、港大學生會、香港專上學生聯會等十個組織，昨日五時許發出聯合聲明，指責政府過了五時「死線」後，仍不回應他們的四項要求，包括撤回修訂草案、取消暴動定性、撤銷起訴被捕示威者以及成立專責委員會調查警方是否濫用武力，決定將抗爭行動升級。



中文大學學生會會長蘇浚鋒稱，學界決定今晨七時發起包圍政府總部，在出入口位置示威，阻礙公務員上班，希望增加政府管治成本。他強調學界主張和平示威，不主張衝擊。



慢慢過馬路 阻礙港鐵運作



同樣提出上述四項要求的網上八個群組，「青年新政」、「十八區聯合群組」等宣佈將抗爭行動升級，呼籲關心香港的市民在今晨七時起一同展開不合作運動，例如到「政總野餐」變相包圍、小心過馬路慢慢行等，要將抗爭「遍地開花」，直至獲滿意答覆為止。昨天中午有人在港鐵九龍塘站阻礙列車關門，被職員抬走。



另外，昨午有議員聯同多個家長團體、牧師等到特首辦外請願，要求特首正視學生的訴求。其後他們移師立會示威區靜坐，黃昏時，連同放工後到來聲援的市民共有二百多人，氣氛尚算平靜。有市民表示，希望包圍政總在和平中進行，即使發生衝擊，也是政府迫出來的。



政府昨晚宣佈，政總今天暫停開放，員工不用返回工作，所有訪客活動取消或暫停。



對於大學學生會和網絡組織發起包圍政總行動，民陣並未積極配合。民陣召集人岑子杰表示，看到有組織發起和平示威，民陣願意成為參與者。他解釋，民陣有自己的招牌，有一定難處，未來的周日，他們會集中力量落區工作，並籌備發動市民參加七一大遊行。



民主黨立法會議員胡志偉呼籲學生及參與的市民保持和平。他擔心太偏激的做法會令民意逆轉，對事情沒有好的幫助。