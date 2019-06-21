﻿長榮空服員罷工 往來港台航班取消

台灣長榮航空公司的勞資糾紛升級，雙方昨天就員工待遇的談判破裂，空中服務員工會由昨午四時起發動罷工，導致五班來往香港與台北的航班取消。長榮航網站昨晚顯示，今天往來香港及台北一共有八個航班取消，呼籲乘民留意網站及機場的即時更新訊息。



長榮航空近期發生三次勞資糾紛，勞資雙方昨日重啟協商會議，由勞動部政務次長劉士豪主持，勞方代表為桃園市空服員職業工會，員工提出八項改善待遇和工作安排的要求，但會議舉行了七十分鐘，僅談到第一項要求，雙方便無法共識，工會宣佈協商無法繼續，由昨午四時起開始罷工。資方擺出強硬態度，隨即離席。



勞方提出八大要求



工會要求全體長榮工會成員到長榮總部前集會，由下午四時後出發的航班一律不准執勤，但補充若果資方有誠意，勞方是願意再談的。



勞方的八項要求包括調高每日補貼、改善疲勞航班、開放工會參與人評會、增設勞工董事、法定假期雙倍薪金、各航班外籍組員不超過兩人、給予工會幹部休假、更改勞動條件。



台灣民航局指，長榮航空昨日有三十三班航機取消。昨日四時後長榮有七航機來往香港及台北，當中五班取消。長榮航網站昨晚顯示，今天往來香港及台北一共有八個航班取消，呼籲乘民留意網站及機場的即時更新訊息。



大批旅客昨日到達機場才得悉航班取消，不知所措，有乘客等候半小時始獲安排轉乘其他航空公司，感到滿意。港人楊小姐稱：「我哋收到訊息四點會罷工，但無講會取消我哋坐嘅航班，啱啱我哋辦理登機手續，但突然話取消，無辦法離開，叫我哋喺呢度等。」另一旅客陳女士說：「等了半個小時長榮職員便告知我轉乘國泰航機出發，我很滿意，遇上罷工，大家體諒！」