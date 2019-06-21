示威者困中信大廈外 岑子杰：隨時釀人踩人悲劇

就金鐘衝突警方發射逾百枚催淚彈驅散示威者，民陣數名成員昨天到灣仔警察總部投訴。民陣召集人岑子杰稱，警方在添美道、分域碼頭及演藝道夾擊示威者，令數千名參與合法集會的人士，只能透過中信大廈狹窄玻璃門疏散，隨時導致人踩人的悲劇。



岑子杰等人在昨早到達灣仔警察總部，向投訴警察課投訴警方在六月十二日使用過度武力。岑表示，民陣當日在立法會舉行合法集會，警方在沒有知會主辦單位的情況下施放大量催淚彈。他指責警員在添美道、分域碼頭街、演藝道夾擊示威者，數千名集會人士被驅趕至中信大廈外躲避。而該大廈入口只得扇玻璃門，不但可導致人踩人，若被驅趕者敲破玻璃門，爆裂的玻璃可能造成多人受傷，甚至致命。



岑子杰續稱，當日負責行動的指揮官需負上責任，警務處處長盧偉聰也不應將責任推向前線，他亦要為使用過份武力負上責任。



