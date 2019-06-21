區諾軒去信日外相闡述修訂《逃犯例》

G20峰會下周於日本大阪舉行，立法會議員區諾軒會去信日本外相河野太郎、日本主要政黨領袖及日本駐港總領事，闡述本港修訂《逃犯條例》的最新狀況，並強調港府撤回草案、停止以暴動罪名檢控示威者，才對各國有利。



區諾軒指出，特首林鄭月娥仍不願撤回修訂草案，國際社會仍存在憂慮，並對本港法制欠缺信心，使修例問題可能成為G20的話題。他又說，若修例問題在峰會前未解決，國際社會對香港的法制將欠缺信心，對推動經貿關係絕對不是好事。



此外，有報道指有回港放暑假的香港留學生步出機艙後，即被十名便衣警員查問回港目的及護照等。民主黨立法會議員涂謹申認為事態嚴重，斥責警方行為是進一步撕裂青年人和政府。







