楊潤雄寄語青年為港續航

反修例引發的社會震盪持續，部份學生積極參與示威和罷課，教育局局長楊潤雄昨日在報章發表「給學生和青年人的信」，呼籲學生和年輕人要互相理解、彼此接納，攜手建設更美好的香港。



該信題為「以愛家和衷共濟、為港平穩續航」為題，僅五百餘字。楊在信中說，香港是我們的家，同坐一條船，在多元化社會中，會有不同見解，「但只要互相理解、理性討論和彼此接納，當可和衷共濟、尋求共識，讓這條船平穩航行。」



楊續說：「政府對年輕人流滿信心和期盼，冀聆聽大家的聲音，與青年人同行。」寄望校長、老師和家長加倍關顧青少年，在適當時候給予引導和支持，並「衷心希望我們能夠互相照應，一起向前遠望，攜手設更美好的香港。」



