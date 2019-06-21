誤闖港鐵站野豬重傷 已被人道毀滅

前日有野豬（見圖）疑覓食時誤闖港鐵站撞傷路人，由港鐵職員及持盾牌警員組成的「臨時聯隊」展開圍捕，最終漁護署女獸醫以麻醉槍成功制服受傷野豬。昨日漁護署回應，該野豬因傷勢嚴重已被人道毀滅。



漁護署指日前下午接獲警方通知，在港鐵堅尼地城站內發現一頭受傷野豬。遂派獸醫到場施放麻醉藥捉豬。 經獸醫詳細檢查後，發現有關野豬為成年雄性，體重六十三公斤，同時發現其兩隻後蹄曾有感染跡象並嚴重潰爛，蹄甲亦已脫落。最終由於有關野豬傷勢嚴重及難以復原，獸醫昨日已經人道毀滅有關野豬。







