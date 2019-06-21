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﻿美股中段升45點

2019-06-21 列印
　　美國周四股市靠穩，杜指中段報二六五四九點，升四十五點；納指則報七九九九點，升十一點。滙控美國預託證券價格見六十四點八八港元，跌零點三二港元；騰訊則見三百五十三點九四港元，跌零點○六港元。紐約期金報每盎司一千三百九十二點六美元，升四十三點八美元；紐約期油則報每桶五十六點七二美元，升二點九六美元。
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