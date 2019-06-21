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「驚安的殿堂」荃灣五萬呎分店七月開幕

2019-06-21 列印
　　日本超人氣藥妝雜貨店「驚安的殿堂」是港人遊日的必到血拼地點之一，昨日公佈將於荃灣海之戀開設香港第二間分店，店舖面積五萬呎，更新設二十四小時日式美食廣場。

　　長實地產投資董事黃思行昨日確認，「驚安的殿堂」唐吉訶德第二分店將於荃灣大型商場海之戀OP Mall 二樓，店舖面積達五萬呎，屬全場最大租戶。第一分店是尖沙嘴美麗華廣場二期地庫佔地一萬五千方呎，主要出售日本人氣美妝用品、日本藥、零食、日用品、電器等，預期七月開幕。

　　荃灣分店除同樣售賣藥妝、日用品等外，更新設日式美食廣場。「驚安的殿堂」的社交平台發文招聘廚師、廚房助理、壽司及海鮮刺身處理員、肉類分割員，寫明須二十四小時輪班，估計會和日本一樣通宵營業。

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