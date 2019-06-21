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粉嶺村屋遭爆竊失逾21萬元

2019-06-21 列印
　　粉嶺和合石村一村屋發生爆竊案，昨晨八時四十分，六十六歲姓李戶主發現單位有搜掠痕跡，懷疑遭賊人潛入爆竊報警。警方接報到場，一度在附近兜截可疑人，惟未有發現。

　　戶主經點算後，證實失去兩隻手錶、一批首飾、港幣及人民幣，損失財物總值約二十一萬一千五百元，警方對案件正展開調查。

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