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涉殺妻港大教授 加控阻屍合法埋葬罪

2019-06-21 列印
涉殺妻港大教授 加控阻屍合法埋葬罪
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　　香港大學機械工程系副教授張祺忠（見圖）涉嫌殺妻案，於東區裁判法院再訊，張祺忠原被控一項謀殺罪，控方昨加控一項阻止合法埋葬屍體罪，張祺忠暫時毋須答辯。控方申請將案件押後至下月二十九日再訊，以完成轉往高等法院審理的交付程序。裁判官批准申請，被告繼續還柙看管。

　　五十三歲張祺忠被控於一八年八月十七日，在香港大學偉倫堂住所謀殺妻子陳慧文。新增控罪指，張於一八年八月十七日至二十八日期間，阻止合法埋葬妻子陳慧文的屍體。



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