﻿「花膠王」為善慈出山﻿ ﻿義廚助山區貧困兒童﻿

現年六十五歲的大廚陳小麒(麒哥)，獨創烹調花膠秘笈，在飲食業有「花膠王」之稱。他兩年前退休，經常外遊，生活消遙。有一次，他跟朋友返地山區扶貧，見到山區兒童衣衫襤褸，難得溫飽，深受感動，驅使他走出安逸的退休生活，重回廚房掙錢，為的是讓自己有能力繼續援助山區兒童，同時他想把炮製花膠美食的手藝承傳給新一代廚師，讓他們有一技之長，有能力去幫助有需要的人。



入廚四十年，退休前是尖沙嘴喜來登酒店天寶閣總廚，麒哥在九十年代改良傳統花膠煮法，令花膠更爽口好味，遂有「花膠王」之稱。他透露箇中秘密：「傳統煮花膠先浸後焗，會『走膠』，流失膠質，令水帶黏性，我改良做法，把厚一點魚膠用乾蒸、薄一點的鴨泡膠及花膠筒以攝氏八十度熱水浸泡再雪藏，鎖住膠質，以突顯質感。」



參加教會「義廚」活動



兩年前麒哥退休後開始參加教會的「義廚」活動，去老人院、福利機構煮餸，期間認識一位慈善家叫他一起到內地扶貧，第一次去四川達州山區，他和另一成員帶着現金，步行四小時入山區，向村校二百名學生每人派八百元人民幣。



麒哥說：「入山時我見過衣不蔽體，頭髮很長，像電影「泰山」般的小朋友執地上的垃圾吃，我想上前給他食物，他發出野獸的嘶叫聲企圖攻擊我，令我體會很深，去到村校，放午飯時，我才知道原來他們無午飯吃，每天早上五點在家吃一餐用油來煮的飯增加鮑肚感，要一直捱到晚上六點回到家才有飯吃。」



探訪的第二天，麒哥會家訪，只見年幼兒童獨留在家，父母都出城打工，老人落田耕種，小孩通山走無人管。探訪的第三日，麒哥自掏腰包買餸煮飯給全校學生吃，雖然只是簡單幾道餸菜，學生吃得歡天喜地。「經過幾天的考察，見到他們家裡的苦況，再見到我煮餸菜給他們吃下的表情，這一刻我便立心要繼續幫助他們。」



慈善家邀請出山



後來，麒哥發現這個慈善團體的負責人十多年來一直是他的食客絲紛，而慈善家有多項生意包括飲食，並邀請麒哥出山，開出一個非常吸引的條件。麒哥說：「每個廚師都有同一個夢，就是擁有自己的餐廳，這間店雖然不是我的，但店名用上我個名「麒藝館」，裝修設計由我定，餐牌設計價錢全權我定，連餐具裝修也用上我畫的畫，我覺得老闆幫我完了一個夢。」



麒哥計劃五年後退休，現在每一天都努力培訓接班人，希望把他的創新花膠煮法承傳下去。麒哥說：「靠手藝的行業都怕教識徒弟無師傅，之後在你對方面街開鋪頂你生意，但我的心態不同，老闆近日在旺角開多間分店，我要教多些新人出來，但我會身體力行向團隊傳播善心，以生命影響生命，老闆、徒弟能夠搵到錢的同時，繼續擴大這股扶貧力量。」



