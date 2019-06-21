工人搬貨不慎摔倒手受傷

人造衛星拍攝到的照片顯示，喜瑪拉雅山上的冰川出現冰雪大量流失的現象，顯示全球氣候暖化的情況持續嚴峻，對人類生活構成巨大威脅。 科學家把上世紀冷戰時期由美國間諜衛星拍到的照片，與最近人造衛星拍到的照片，互相比對，發現喜瑪拉雅山上各個冰川出現顯著變化。過去四十年，該區冰雪融化的數量估計增加了一倍。美國哥倫比亞大學位於紐約的地球監測站的研究人員莫勒表示：「在這項研究中，我們真的看見喜瑪拉雅山冰川變化的最清晰景象。」

2019-06-21