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工人搬貨不慎摔倒手受傷

2019-06-21 列印
■受傷工人送院醫治。
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　　土瓜灣發生意外，昨晨十一時四十五分，一名四十九歲姓施工人，在落山道二十三號對開搬運貨物時，疑一時不慎，摔倒地上左手受傷。其他工人見狀報警，救護員到場替傷者包紮，然後用抬牀將他送院，治療後無大礙。警方調查後，認為無可疑，將案件列作「有人意外受傷」處理。

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