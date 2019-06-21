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追電車衝馬路 心急男遭車撞

2019-06-21 列印
　　一輛七人車昨晨十時許由五十一歲姓李司機駕駛，沿灣仔春園街駛至莊士敦道右轉，一名五十四歲姓盧男子疑追趕電車，突然衝出馬路。七人車司機見狀立即煞車，仍收掣不及，撞到男途人，他當場倒地受傷。

　　七人車司機停車，以及落車視察事主傷勢，並且報警，救護員到場為傷者初步治理，將其送院。

　　意外原因警方仍調查中，現場交通及電車服務一度受阻，約半小時後恢復正常。

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