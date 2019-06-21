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豪宅男認多次虐狗　下月判刑

2019-06-21 列印
　　三十三歲居住何文田豪宅的男狗主，因不滿其飼養的伯恩山犬抓爛家中物品及四處排便，遂多次虐打其犬，又疑多次將牠高舉擲於地下，施虐過程遭路人發現報警，警員到場時其犬已癱瘓在地，虛弱不堪。

　　被告於九龍城法院承認一項殘酷對待動物罪，案件押後至下月十二日判刑，以待索取社會服務令報告。

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