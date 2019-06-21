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明愛白英奇納SSSDP「資助計劃」

2019-06-21 列印
　　DSE考生出路新選擇，「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP「資助計劃」）將於新學年資助每屆約二千名修讀指定自資副學位課程的學生；更新增了七所院校參與SSSDP「資助計劃」自資學士學位課程；六所院校參與SSSDP「資助計劃」自資副學位課程，當中包括明愛白英奇專業學校。

　　下學年起明愛白英奇專業學校有三個高級文憑課程納入SSSDP「資助計劃」，包括款待管理學、設計學及配藥高級文憑等副學位課程。新學年起讀以上課程的一年級及升讀二年級生，將分別獲三萬六千四百元或二萬零八百五十元資助。

　　其中「款待管理學高級文憑」資助學額為一百二十個，為有意投身旅遊及服務業的學生提供實用學術知識及實習培訓。

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