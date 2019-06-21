﻿清場衝突誘發抑鬱﻿ ﻿情緒炸彈隨時爆發﻿

修訂《逃犯條例》反對聲音愈演愈烈，爆發清場衝突，更有反修例人士墮樓不治，為大眾埋下「情緒炸彈」。輔導業界透露，有集會人士聽到關門聲想起槍聲，更持續想起催淚彈的味道，因而不斷落淚，無法入眠，急需尋求心理及情緒支援。有情緒病關注組織坦言，近日求助個案急升。青年組織指，事態發展直接牽動年輕人情緒，誘發抑鬱情緒。



六月十二日，為阻立法會恢復審議《逃犯條例》修訂草案，大批年輕人包圍立法會附近的主要幹道，至下午三時開始被警方清場，引發衝突。「良心理政」召集人兼臨牀心理學家葉劍青稱，反修例人士包圍立法會後，該組織收到大量網上及電話求助，不少示威者因警方在現場施放催淚彈而受驚，造成心理創傷，及後警方將公眾集會定性為暴動，又指將展開追捕行動，令年輕一輩人心惶惶。



葉劍青又指，很多參與集會的年輕人都期望自己的力量，能阻止立法會開會，惟警方以催淚彈、胡椒噴霧等清場，造成他們的期望落差，「年輕人沒想到執法者會動用武力，故令他們的身心靈受創。」流血衝突、災難性畫面也會間接勾起人們埋藏心底的不快片段，「不一定要身處其中、親眼目擊的人，才會想起兒時曾被虐待的回憶。」



六月十二至十七日期間，青協網上輔導平台「utouch.hk」及青年求助熱線，共接一百宗心理輔導求助個案。青協業務總監徐小曼直言，反修例活動的事態發展，直接牽動年輕人情緒，「十五日當晚有人於太古廣場墮斃後，求助個案兩小時內急增。」



徐小曼指，不少參與集會的求助者擔心被捕，即使在現場吸入催淚煙後氣管感到不適，都不敢到醫院求診，另有參加者事後出現食欲不振、失眠及發噩夢等徵狀，而沒有親自參與其中的年輕人，亦因付出不足而感到自責、內疚，甚至誘發抑鬱情緒。



災後心理輔導協會總幹事杜永政不諱言，其熱線開放四日半已接獲九十八宗求助個案，比一四年佔中放催淚彈後同樣時間，多逾四成，數量為該會有史以來於最短時間內的最高記錄。



杜永政亦指，求助人聽到關門聲即聯想起清場的槍聲，亦有人持續「嗅」到催淚彈的味道，部份個案則因身邊有人「慶祝勝利」而感到悶悶不樂，憶及集會現場經常響起的聖詩或口號便已掉淚，無法集中精神工作。



提供情緒支援服務資源的義工組織Team ERROR，同樣收到不少求助個案，請求幫忙配對合適服務。其共同創辦人「大大灰熊」（簡稱灰熊）指，求助者大多為三十歲以下，包括中學生、大專大學生，大部份人有參與六一二包圍立法會的示威，其後因有人身故而徹夜難眠、不斷哭泣，甚至出現仿效情緒，故其團隊必須通宵回覆信息，幸獲一班中大學生幫忙整合坊間的資訊，找到當晚有十個可即時應急的服務，再由其團隊按照求助者年齡、徵狀等情況，分流合適的輔導服務。



情緒受困者選擇向資訊平台「嗌救命」，而非直接向服務機構求助，灰熊認為，這跟近日掀起求醫被捕的爭議有關，因此，她需向部份求助者轉介可經通訊工具WhatsApp、Telegram或接受匿名、不記錄姓名在案的輔導服務。







