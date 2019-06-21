﻿兩屆特奧體操勇奪九金﻿ ﻿麥倩婷面臨人生交叉點﻿

「她兩屆出場，都是全場焦點。」體操教練杜琰炎這句評價，只要見到麥倩婷頸上九面特奧金牌，毋須說話自會明白。昔日初踏體操場的麥倩婷，是坐着不敢動、不說話、學習比人慢的女孩，但她的「靜」，令她不怕反覆練習，令她在比賽場上，專注身體的「動」，舉手投足充滿節奏感。然而，運動員生涯有限，九面金牌給她榮譽，卻換不到一份穩定的工作，十七歲的麥倩婷，須面對理想與現實之間的抉擇。



今年三月在阿聯酋阿布扎比舉行的特殊奧運會，麥倩婷參加女子個人全能、跳馬、平衡木、自由體操、高低槓五個項目，全部奪金，自然成為焦點。這位兩屆特奧「九金」選手，比賽時神態自若，但兩個多星期前於香港迪士尼樂園的祝捷會上，在攝影機下接受傳媒訪問時，緊張得說不出話。這次接受《星島日報》訪問，地點換成她熟悉的順利邨體育館訓練場地，明顯自在得多，但原來在訪問前一晚，她花了兩小時準備，「媽媽跟我一起練習，由九點講到十一點才休息。」



這個訓練場，麥倩婷每逢周三周五，都有半日在此受訓。訪問當日，她在平衡木及自由體操場地上，展示各種翻騰動作，自信滿滿，與說話時緊張的表情相比，像兩個人一樣。見證麥倩婷小五初入體操隊，以及兩度於特奧奪金的杜琰炎看着，想起第一次遇見這個小女孩的情景，「其他小朋友坐一會已經不耐煩『周身郁』，她卻一個人坐着，不說話、不郁動，只是靜靜地聽。」



苦練四年圓五金夢



麥倩婷的靜，像與生俱來一樣。麥父在倩婷近兩歲時，發現愛女不願說話，醫生一看，着他帶女兒入讀特殊幼稚園，及後的評估發現，倩婷的理解力比同齡小孩慢兩年，屬輕度智障，「幼稚園老師叫全班同學一起用力踏地，只有她不做，到見到其他同學做，她才會跟着。」主流小學，麥倩婷讀到小二，成績就跟不上，更被同學欺凌，直至轉讀特殊學校，才適應過來，但唯有芭蕾舞這個興趣，她可跟一般小朋友一起上堂。



昔日課外活動可以參加的，麥父都報名，更辭掉工作全職「湊女」。某日街上播着洗頭水廣告，女生輕輕搖首，舞動一把秀髮的影像，吸引倩婷駐足觀看。這個動作，令麥父聯想到芭蕾舞，於是帶她到芭蕾舞學校試堂，結果這個興趣，她一直維持至今。



芭蕾舞的根基，令麥倩婷小五接受體操隊選拔時突圍而出，教練問她為甚麼要入體操隊，她回答：「我喜歡體操有大量動作，又高難度。」



麥倩婷的靜，在杜琰炎手上，蛻變成專注，「她很明白教練的指示，其他的小朋友，如果叫他們重複做好一個動作，他們會不明白，更有情緒反應，但倩婷不會，她會一直做到好為止。」倩婷說，自由體操是她的強項，而單槓的迴環動作有機會甩手，令她戰戰兢兢，「教練的說話幫我克服恐懼，只要練多一點體能，我就可以克服到高難度動作。」



一五年，麥倩婷到美國洛杉磯，首次於特奧亮相，五個項目她贏了四個金牌。本着多參加課外活動，為愛女增廣見聞的麥父得聞喜訊，嚇了一跳，「她只是受訓一年多，我以為比賽只是『玩玩吓』，殊不知教練笑着答我：『我叫倩婷參加是覺得她可以拿獎牌！』」



捧着四面金牌回港，但麥倩婷及杜琰炎也不滿意，平衡木失手只得第六，兩人都覺得金牌少了一面，於是定立下屆五金的目標。苦練四年，結果真的說到做到，「上一次有些驚，所以影響成績，今次我無做漏動作，有勇氣亦有笑容，所以成功。」



一圓五金夢後，今年十七歲的麥倩婷知道，這是她人生最後一次參加特奧，「體操運動員年期短，家人不大支持我繼續下去。」她希望在擅長的芭蕾舞上更進一步，原來她現在逢周一於芭蕾舞學校擔任助教，負責教授六歲以下小朋友基本芭蕾舞動作，「初初望着老師教跳舞，以為很容易，原來很難。」



麥倩婷長大了，縱然前路懸而未決，此刻她在訓練場上仍專注練習，其他人坐着休息時，她堅持拉筋，不敢鬆懈，「我會有幾多練幾多，練到好為止。」



