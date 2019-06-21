廉署退下火線 出任平機會主席

花甲之年，本應退休弄孫為樂，朱敏健也兩度如此打算，卻是欲罷不能；先是離開廉署出任監警會秘書長，再回巢廉署出任執行處處長。今期《東周刊》報道，今年踏入六十五歲之年的朱敏健，三月份才從廉署終極退休，四月又再極速復出接替陳章明任平機會主席一職。有團體擔心，人稱朱Sir的他有紀律部隊背景，會否公正處事。



四月十一日上任首天，朱敏健與傳媒茶聚，已向記者稱不會刻意為討好某些人而說一些「啱聽」的說話，最重要是開誠布公。他上任第五十一日接受《東周刊》訪問，作風依舊無所不談。



先說出身，他是基層中的基層，五四年出生的他，是家中獨子，任職海員的父親在他一歲多時不幸遇海難身亡。母親及未有結婚的姨媽目不識丁，只能靠做扣線工人賺取微薄收入，即是將燈泡烏絲內的兩條銅線扣連這種「手作仔」來養家。只是這種耗費眼力的工作導致視力轉差，朱媽媽後來只能轉做清潔工人，每天在後巷洗碗，與其姊一起湊大朱敏健。



將錯就錯 努力上進



十一歲時，因一個烏龍，他至今仍耿耿於懷。由於朱媽媽不識字，朱敏健的功課以至升中選校的重要決定，一概由自己解決。一個十一歲的少年，要為自己人生填下重要的決定。他成績一直不錯，心想應可獲派第一志願的中學，於是選了最想入讀的皇仁書院。



放榜當日，他真的獲派第一志願，正開心到跳起，可是睇真啲，卻眼前一黑，點解派位通知書上寫的是金文泰中學而不是皇仁書院？自己心儀的學校由「英中」變成了「中中」？ 後來才發現擺了個天大的烏龍，看漏了一半可以選擇學校的名單，更填錯了號碼，誤將金文泰的號碼當成是皇仁。



朱敏健憶述，當年「英中」與「中中」的分別極大，他中學會考只可以考中文試卷，只能選擇入中大，英文中學可以選擇五年中學、兩年預科後銜接三年大學，也可以入讀港大。將錯就錯，他沒怨天尤人，反而努力上進，修讀理科的他再自修地理科，最終考獲A級，入讀中大地理系。



畢業後，他在堅道英文中學教地理，歌星張國榮當時是該校高年級學生。朱敏健坦言，一直希望考警察，無奈有千多度近視被迫放棄。教書兩年後，他得知一位同樣是教書的中大同學考入廉署，他也跟着投考，獲得取錄，七八年加入了廉政公署工作。



考入廉政公署，對朱敏健來說是一份理想工作，七十年代廉署與警察關係勢成水火，朱敏健的同房因此而與他絕交。廉署工作一做三十五年，不過第一次退休後，他被徵召回巢；再從廉署退休一個月後，就出任平機會主席。這次問朱Sir幾時退休，會否考慮任期滿後升官做局長？他今次不敢說期限，笑說任期滿了再算。



「廉署是反貪污，具體執法，具體工作是處理投訴、拉人、封艇、檢控等，焦點及工作程序很清晰，監警會也差不多，範圍只限於警察。但平機會則主要處理四條法例，範圍廣泛，政治、民生、社會福利、法律均有機會牽涉到，焦點太多。今天是上任第五十一日，發現社會上不同持份者均會向我講述要求，對平機會的期望很大，個個都說很急切的。而這些議題無法直截了當以法律手段解決。」



他坦言，廉署工作非黑即白，主要調查案件是否成立，平機會卻不是這麼簡單。在反歧視議題上，因涉及許多社會價值、傳統觀念、生活習慣及團體利益信念等，各方面表述都看似有言之成理的論據，難以單純用黑和白去區分。所以更加需要溝通，理解各持份者的要求。



